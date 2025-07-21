六代目山口組側の一方的な宣言により約10年に及ぶ分裂抗争が終結してから3ヶ月。竹内照明若頭の指揮のもと、急速な組織改編を進める六代目山口組に衝撃が走った。■写真→「日本中のヤクザが弔問に」津田若頭補佐の通夜葬儀司忍組長も寂しげな表情厳戒態勢葬儀の全貌7月9日、若頭補佐である津田力・倉本組組長が急逝したのだ。66歳だった。実話誌記者が語る。【前後編の前編】「若頭補佐はその名の通り、組織の実務を担う