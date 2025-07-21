とちぎテレビ 参議院選挙の投票に行くことで、割引きなどのお得なサービスを受けられるいわゆる「選挙割」のサービスが、２０日から真岡市にある温浴施設で始まりました。 こちらは真岡市下籠谷にある温浴施設「真岡いがしら温泉おふろｃａｆｅいちごの湯」の受付カウンターです。 投票所でもらうことができる「投票済証」をスタッフに提示することで、１人につき１回入館料が１００円から２００円割引