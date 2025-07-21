日本の学校教育が抱える矛盾や問題点をどのように解決したらいいのか。現役の小学校教員である松尾英明さんは「今こそ、教員と児童、教員と保護者、教室内でまかり通る、学校の常識や慣習を見直すべき時期にきている」という――。※本稿は、松尾英明『不親切教師はかく語りき』（さくら社）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／Yoshitaka Naoi※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Yoshitaka Naoi■現役教員が語