元日本テレビでフリーの藤井貴彦アナウンサーが２０日、日本テレビ系選挙特番「ｚｅｒｏ選挙２０２５」で、参政党神谷宗幣代表へ投げかけた言葉がネットで賛否を呼んでいる。藤井アナは、神谷代表との中継で「最後に一つだけお伺いしたい」と切り出し「日本の安全について、核武装が安上がりだとする候補者がいらしゃいました。議論すること、主張することは大切だと思うが、戦後８０年、おじいちゃんおばあちゃんが大切に育