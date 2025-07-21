◇ナ・リーグドジャース―ブルワーズ（2025年7月20日ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（31）は20日（日本時間21日）、本拠でのブルワーズ戦に「2番・DH」で先発出場。不振のムーキー・ベッツ内野手（32）が1番に入り、昨年6月16日のロイヤルズ戦以来、399日ぶりの2番での出場となった第2打席で今季8度目の2戦連発とする34号を放ち、再びダイヤモンドバックス・スアレスに並んでリーグトップに立った。新打順が機