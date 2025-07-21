【参院選2025】岐阜（定数1）当選一覧（04:00現在）服部学：立憲民主党（新）瀬尾英志：参政党（新）当）若井敦子：自民党（新）三尾圭司：共産党（新）伊藤あゆみ：無所属（新）小池裕之：NHK党（新）※記載されている氏名の順番は立候補の届け出順