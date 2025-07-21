【参院選2025】福井（定数1）当選一覧（04:00現在）山田和雄：共産党（新）かずえちゃん：立憲民主党（新）当）滝波宏文：自民党（現）浜田智：NHK党（新）千田崇裕：参政党（新）大坂幸太郎：保守党（新）山中俊祐：国民民主党（新）※記載されている氏名の順番は立候補の届け出順