【参院選2025】新潟（定数1）当選一覧（04:00現在）原田公成：NHK党（新）平井恵里子：参政党（新）中村真衣：自民党（新）当）打越さく良：立憲民主党（現）※記載されている氏名の順番は立候補の届け出順