【参院選2025】埼玉（定数4）当選一覧（04:00現在）当）江原久美子：国民民主党（新）津村大作：改革党（新）伊藤岳：共産党（現）矢倉克夫：公明党（現）武藤かず子：みらい（新）増山優花：誠真党（新）高井環：社民党（新）山田信一：NHK党（新）桜井奈々絵：れいわ（新）当）熊谷裕人：立憲民主党（現）龍野真由美：維新（新）当）古川俊治： 自民党（