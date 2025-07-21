【参院選2025】石川（定数1）当選一覧（04:00現在）村田茂：共産党（新）当）宮本周司：自民党（現）浜辺健太：国民民主党（新）小沢正人：NHK党（新）牧野緑：参政党（新）※記載されている氏名の順番は立候補の届け出順