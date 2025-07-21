【参院選2025】富山（定数1）当選一覧（04:00現在）田保智世：参政党（新）当）庭田幸恵：国民民主党（新）佐藤明：NHK党（新）堂故茂：自民党（現）坂本洋史：共産党（新）※記載されている氏名の順番は立候補の届け出順