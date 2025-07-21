【参院選2025】静岡（定数2）当選一覧（04:00現在）当）榛葉賀津也：国民民主党（現）村上猛：無所属（新）福原志瑠美：NHK党（新）松下友樹：参政党（新）鈴木千佳：共産党（新）当）牧野京夫：自民党（現）山口香苗：無所属連合（新）※記載されている氏名の順番は立候補の届け出順