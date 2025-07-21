◆米大リーグドジャース―ブルワーズ（２０日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２０日（日本時間２１日）、後半戦第３戦となる本拠地・ブルワーズ戦に「２番・指名打者」で先発出場し、両軍無得点の初回１死で迎えた１打席目は２球で追い込まれると、最後は外低め７９・１マイル（１２７・３キロ）スラーブに泳がされ、３球三振に倒れた。これまで出場した今季９７