【参院選2025】長野（定数1）当選一覧（04:00現在）竹下博善：参政党（新）藤田ひかる：自民党（新）当）羽田次郎：立憲民主党（現）山田雄司：みらい（新）加藤英明：NHK党（新）※記載されている氏名の順番は立候補の届け出順