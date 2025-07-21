【参院選2025】長野（定数1）当選一覧（04:00現在）竹下博善：参政党（新）藤田ひかる：自民党（新）当）羽田次郎：立憲民主党（現）山田雄司：みらい（新）加藤英明：NHK党（新）※記載されている氏名の順番は立候補の届け出順
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 自公 改選過半数の63議席届かず
- 2. 自民の歴史的惨敗後 地獄の選択
- 3. 神谷代表 石破総理の続投を希望
- 4. 太田光「どの党も喜んでない」
- 5. テレ東の選挙特番 15分で終了
- 6. 麻生氏 石破首相の続投認めない
- 7. 初出産後に葛藤 女性の入院生活
- 8. 新人が1週間で豹変 おいババァ
- 9. 西野カナ「歌い方の異変」心配も
- 10. 大敗も...石破総理が続投を示唆
- 1. 神谷代表 石破総理の続投を希望
- 2. 新人が1週間で豹変 おいババァ
- 3. 大敗も...石破総理が続投を示唆
- 4. 石丸氏の「再生の道」は0議席か
- 5. 【参院選】国民民主党・玉木代表「約束を守らない石破政権と組む気は全くありません」と断言
- 6. れいわ山本氏のコスプレ姿が波紋
- 7. 元彦氏を告発の弁護士 緊急入院
- 8. 指先が真っ黒 手術しても縫えず
- 9. 愛媛の川で会社員ら3人が死亡
- 10. 参政・さや氏 勝因について言及
- 1. 自公 改選過半数の63議席届かず
- 2. 玉木代表「石破政権と組まない」
- 3. 弁護士の北村晴男氏 当選が確実
- 4. 森山氏「首相と責任取り方協議」
- 5. 公認見送りの山尾氏 落選確実
- 6. 薄毛男性に翻弄された 女性後悔
- 7. 「石破退陣」なら岸田氏再登板も
- 8. 立憲民主党の蓮舫氏 当選確実
- 9. 参政党 新人のさや氏が当選確実
- 10. 推定投票率は57.50％
- 1. ロシア極東でM7.4の大地震発生
- 2. 男性が胸に性的魅力を感じる理由
- 3. スレンダーマン事件 主犯釈放へ
- 4. 元オリ選手の妻 機内で心肺停止
- 5. アステラス製薬社員 罪を認めた
- 6. ライブで不倫? 米企業CEOが辞任
- 7. 現代史上初の危機 首都水枯れか
- 8. 中国 実刑の日本人に司法取引か
- 9. トランプ氏 日本語の難しさ語る
- 10. 最大…ブラックホール同士が衝突
- 1. 想定外…所得税7万→31万に激増
- 2. iPhone17 画面デザイン大幅変更?
- 3. 定額減税 条件満たすと最大4万円
- 4. 「鬼滅」無限城にそっくりの旅館
- 5. 4万円と4000円 扇風機に違いは
- 6. 孫へ1000万円贈与する方法を解説
- 7. 出勤減少&給与激減 建設業の現実
- 8. 一攫千金「ドリームでんき」とは
- 9. 大量閉店「天一」跡地にできた店
- 10. 惣菜に力注ぐスーパー急増の理由
- 1. グレーな手法に配達員が警鐘
- 2. AIエージェント「Contract Flow Agent」発表 / 大阪・関西万博「フランスパビリオン」【まとめ記事】
- 3. Apple Watch Series 10が17%OFF
- 4. ふたたび、謎解きで場所を探し出せ 映画『近畿地方のある場所について』“東京のある場所”ミステリー・バスツアー開催［ホラー通信］
- 5. 史上4つ目の小天体群「セドノイド」を発見、未知の太陽系第9惑星“プラネット・ナイン”の手がかりになるか
- 6. ほとんどの猫は体の左側を下にして寝るらしいけど、それってなぜ？
- 7. 犬が好きなテレビ番組にも傾向がある。おたくのワンちゃんは？
- 8. NBのシューズが最大39%オフに
- 9. Amazonで爆売れの神アイテム10選
- 10. YouTube AIゴミ動画を収益化せず
- 11. 洋上風力メンテナンスや水中点検作業に自律型無人探査機を活用 TEC･日鉄Eng･OKI･FullDepthの4社が内閣府の事業に採択
- 12. 美と技術の融合！ポーランドパビリオン「創造の波（The Wave of Creation）」【大阪・関西万博】
- 13. 五感で味わう伝統と革新の体験空間！サウジアラビア「アラビアの驚異」展【大阪・関西万博】
- 14. たまごっち新作が話題 拡大機能
- 15. 夫の急逝で傾いたとらふぐ専門店 迷走経営で負債は40億 「くーちゃんの明るさと馬力は人一倍」亡き人の言葉を胸に妻は再建に乗り出した
- 16. 【トレビアン動画】マックのドライブスルーを華麗にスルーする動画を公開して炎上騒ぎ！
- 17. Amazonで猫フードなど最大41%OFF
- 18. mineo、公共性の高い場所で下り5Mbps未満を見つけて報告すると500MB付与
- 19. コンバースがAmazonで最大67%OFF
- 20. HARIOの人気ボトル 最大55%OFFに
- 1. 俊輔氏を日韓W杯に選ばず 理由
- 2. アンチ「イチロー」への怒り再び
- 3. 新庄監督 明日話したいことある
- 4. 小林誠司は「懲罰交代」と話題に
- 5. ド軍OB異例の主張 大谷の不遇
- 6. バレー日本男子 決勝ラウンドへ
- 7. 2026年W杯でPKのルール変更か
- 8. 頑張れ巨人 虎党が異例のエール
- 9. 阪神独走 落合氏が巨人に言及
- 10. 阪神・工藤泰成が160キロを連発
- 1. 太田光「どの党も喜んでない」
- 2. テレ東の選挙特番 15分で終了
- 3. 麻生氏 石破首相の続投認めない
- 4. 西野カナ「歌い方の異変」心配も
- 5. 音楽の日 Snow Manへの歓声物議
- 6. 遠野さんが突然声を荒らげた質問
- 7. バンされて動画全消し 衝撃報告
- 8. 有吉 大騒ぎのアイドルにブチッ
- 9. 葵つかさとしての活動引退を発表
- 10. 上沼が「寒がり女優」にブチギレ
- 1. 手放しNG「大当たり男性」の特徴
- 2. 水筒の中乾かぬ 無印で解決
- 3. 豊胸でCカップに 彼の言葉に絶句
- 4. サーティワン アイスケーキ再販
- 5. 【2025年最新】北海道で開催される「花火大会」13選
- 6. カルディで全品10％オフセール
- 7. ユニクロ 大人の短パンコーデ
- 8. そうめんの意外なおいしいゆで方
- 9. PEACH JOHNから優秀な夏ブラ続々
- 10. しまむら 2000円以下の着映え服