【参院選2025】山梨（定数1）当選一覧（04:00現在）森屋宏：自民党（現）永田己貴：参政党（新）当）後藤斎：国民民主党（新）早田記史：共産党（新）舟橋夢人：NHK党（新）※記載されている氏名の順番は立候補の届け出順