【参院選2025】香川（定数1）当選一覧（04:00現在）町川順子：無所属（新）当）原田秀一：国民民主党（新）小林直美：参政党（新）三宅伸吾：自民党（現）長尾真希：共産党（新）野呂美和子：NHK党（新）※記載されている氏名の順番は立候補の届け出順