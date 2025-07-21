【参院選2025】広島（定数2）当選一覧（04:00現在）産原稔文：無所属（新）高見篤己：共産党（新）当）森本真治：立憲民主党（現）当）西田英範：自民党（新）谷本誠一：無所属連合（新）玉田憲勲：無所属（新）小石美千代：参政党（新）堤美登里：NHK党（新）楾大樹：れいわ（新）上子亨：無所属（新）※記載されている氏名の順番は立候補の届け出順