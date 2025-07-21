【参院選2025】福島（定数1）当選一覧（04:00現在）大山里幸子：参政党（新）越智寛之：NHK党（新）当）森雅子：自民党（現）石原洋三郎：立憲民主党（新）遠藤雄大：無所属（新）※記載されている氏名の順番は立候補の届け出順