¡Öµð¿Í£±¡Ý£²ºå¿À¡×¡Ê£²£°Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë»î¹ç¸å¤Î¥Ù¥ó¥ÁÎ¢ÄÌÏ©¡¢ºå¿À¡¦ÀÐ°æÂçÃÒÅê¼ê¤ÏÁ°¤ò¸þ¤¤¤ÆÊâ¤¯¡£´¶¾ð¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¡Ä¤¤¤ä¡¢¸«¤»¤Ê¤¤¡£¥Þ¥¦¥ó¥É¤Î»Ñ¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢¥Ý¡¼¥«¡¼¥Õ¥§¡¼¥¹¤ò´Ó¤¯»Ñ¤Ë¤Ï¡¢»Å»ö¿Í¤È¤·¤Æ¤Î¥×¥é¥¤¥É¤¬¤Î¤¾¤¯¡£¶Ïº¹¤Î¾¡¤Á»î¹ç¤òÇ¤¤µ¤ì¡¢ÅöÁ³¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ö£°¡×¤ò¹ï¤à²Ô¶È¡£¥³¥Ä¥³¥Ä¤ÈÀÑ¤ß¾å¤²¤¿Ï¢Â³Ìµ¼ºÅÀ»î¹ç¤Ï£³£±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö¤¤¤¤Åö¤¿¤ê¤¬¡ÊÌî¼ê¤Î¡ËÀµÌÌ¤òÆÍ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡£ÅÐÈÄ¸å¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï