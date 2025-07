【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■『おはスタ』の「ほしてん。占いコーナー」テーマソングにも決定! FRUITS ZIPPER・松本かれんとCUTIE STREET・桜庭遥花による新ユニット「PiKi(ピキ)」の新曲「Tell Me Tell Me ☆」の配信リリースが決定した。 デビュー曲「Kawaii Kaiwai」が、人気テレビアニメ『その着せ替え人形は恋をする』Season2のエンディングテーマになり話題を呼ん