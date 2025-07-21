»²±¡Áª¤Î³¹Æ¬±éÀâ²ñ¾ì¤Ç·Ç¤²¤é¤ì¤¿°°Æü´ú¡á2025Ç¯7·î19Æü¡¢²£ÉÍ»Ô¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó¶¦Æ±¡ÛAPÄÌ¿®¤Ï20Æü¡¢NHK¤Ê¤É¤Î½Ð¸ýÄ´ºº¤ò°úÍÑ¤·¡¢»²±¡Áª¤ÇÍ¿ÅÞ¤Î¼«Ì±¡¢¸øÌÀÎ¾ÅÞ¤Î¸·¤·¤¤¾ðÀª¤òÅÁ¤¨¤¿¡£Êª²Á¹âÆ­¤Ë²Ã¤¨³°¹ñ¿Í»Üºö¤âÁèÅÀ¤ËÉâ¾å¤·¡ÖÂæÆ¬¤¹¤ë±¦ÇÉ¥Ý¥Ô¥å¥ê¥¹¥ÈÀ¯ÅÞ¤¬¤³¤Î²ÝÂê¤òÁ°ÌÌ¤Ë·Ç¤²¤ÆÁªµóÀï¤ò¼çÆ³¤·¤¿¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤âÂ®Êó¤·¡ÖÀ¯¶É¤Îº®Íð¤òÍ½ÁÛ¤µ¤»¤ëÅ¸³«¡×¤È¤·¤¿¡£AP¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞÆâ¤«¤éÀÐÇËÌÐ¼óÁê¤Ø¤Î¼­Ç¤Í×µá¤ä¡¢¿·