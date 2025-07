FRUITS ZIPPER・松本かれんとCUTIE STREET・桜庭遥花による新ユニット「PiKi(ピキ)」が、新曲「Tell Me Tell Me ☆」を7月21日(月)に配信リリースすることを発表した。 また、新曲「Tell Me Tell Me ☆」は、テレ東系列『おはスタ』ほしてん。占いコーナーテーマソングに決定している。《未来見たいの》《占いで出たハート試して》となど、占いをモチーフにした歌詞と、星をテーマにしたキュートな振付が印象的な、朝の時間を彩