»²±¡Áª¤Ï£²£°Æü¡¢Åê³«É¼¤µ¤ì¤¿¡£ÅìµþÅÔÁªµó¶è¤«¤éÎ©¸õÊä¤·¤Æ¤¤¤¿¥¢¥«¥Ú¥é¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£Ò£Á£Ç£Æ£Á£É£Ò¡×¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤Î¸½¿¦¡¦±üÂ¼À¯²Â»á¤ÏÅöÁª¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£·ãÀï¤ÎÅìµþÁªµó¶è¤ÇÎÏµÚ¤Ð¤º¡¢ÍîÁª¤¬³Î¼Â¤È¤Ê¤Ã¤¿Áªµó»öÌ³½ê¤Ç¤Ï¡Ö¤¤¤¤¸õÊä¼Ô¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡×¡Ö¡Ê±üÂ¼»á¤ÈÆ±À«¤Î±üÂ¼¾ÍÂç¤é¤òÍÊ¤¹¤ë¡Ë¹ñÌ±Ì±¼ç¤ÎÉ÷¤Î±Æ¶Á¤«¡×¤È¤¿¤áÂ©¤¬Ï³¤ì¤¿¡£±üÂ¼»á¤¬»Ñ¤ò¸«¤»¤ë¤È¡¢¤Í¤®¤é¤¤¤ÎÇï¼ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£¿¼¡¹¤ÈÆ¬¤ò²¼¤²¤¿Æ±»á¤Ï¡¢²ñ¾ì