¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î³«É¼¥»¥ó¥¿¡¼¤«¤éÃæ·Ñ¤Ç¤¹¡£¨¡¨¡¸½¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡£20Æü¡¢¶ÌÌÚÂåÉ½¤Ï¡¢»¶È±¤ò¤·¤Æ¤«¤Ê¤êµ¤¹ç¤¤¤ÎÆþ¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¸á¸å8»þÁ°¤Ë³«É¼¥»¥ó¥¿¡¼¤ØÆþ¤Ã¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¸á¸å9»þ¤¹¤®¤«¤éÅöÁª³Î¼Â¤È¤Ê¤Ã¤¿¸õÊä¼Ô¤Î¥Ð¥éÉÕ¤±¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¶ÌÌÚÂåÉ½¡¢¿ºÍÕ´´»öÄ¹¤È¤â¤Ë¡¢´î¤Ó¤ÎÞú¤ß½Ð¤¿¤è¤¦¤ÊËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤Ç¤·¤¿¡£¨¡¨¡º£²óÍ¿ÅÞ¤ÎÎôÀª¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢¶ÌÌÚÂåÉ½¤Ï¼«Ê¬¤¬ÁíÍý¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤Î¤Ê¤é¼«Ì±ÅÞ¤ÈÏ¢Î©¤òÁÈ¤à¤³¤È¤Ï¤¢¤ë