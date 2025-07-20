¥«¥ó¥Æ¥ì¤Î»²µÄ±¡µÄ°÷ÁªµóÆÃÈÖ¤Ë¡¢Æ±¶É¸µ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¦¿·¼Â¾´Ê¿»á¤¬¸õÊä¼Ô¤ÎÎ©¾ì¤Ç½Ð±é¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û2017Ç¯¡Ä´Ø¥Æ¥ìºÇÇ¯¾¯¡ÈÍ¼Êý¤Î´é¡É¿·¼Â¥¢¥Ê¡¢°Õµ¤¹þ¤ß¿·¤¿¿·¼Â»á¤Ï¡¢2012Ç¯¤Ë´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¿¦¤ÇÆþ¼Ò¡£Í¼Êý¥Ë¥å¡¼¥¹ÈÖÁÈ¡ØÊóÆ»¥é¥ó¥Ê¡¼¡Ù¤Ç¥­¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤¿¤Û¤«¡¢ºòÇ¯10·î¤«¤é¤Ï¡Ø½Ü´¶LIVE ¤È¤ì¤¿¤Æ¤Ã¡ª¡Ù¾ðÊó¥×¥ì¥¼¥ó¥¿¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¡£¤Þ¤¿¡¢23Ç¯¤Î¥×¥íÌîµåÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¡¢ºÇ½ªÂè7Àï¤Î¼Â¶·¤òÃ´Åö¤·¤¿¡£24Ç¯10