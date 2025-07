AIの技術は急速に進歩していますが、何でもできる汎用人工知能(AGI)はまだ登場していません。Googleの元研究員でAIの研究を先導してきたフランソワ・ショレ氏は、2025年6月に開催された「AI Startup School」でAGIの要件や既存のAIに足りない点などを解説しています。François Chollet: How We Get To AGI - YouTubeショレ氏はGoogleの研究員として深層学習用ライブラリ「Keras」を開発した人物で、2024年11月までGoogleに在