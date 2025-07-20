¹ñÆâºÇÂçµé¤Î¿··¿¥¯¥ë¡¼¥ºÁ¥¡ÖÈôÄ»?¡×¤Î½¢¹Ò¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤­¤ç¤¦¡¢²£ÉÍ¹ÁÂç¤µ¤ó¶¶¹ñºÝµÒÁ¥¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¤Ç¡¢ÆüËÜÍ¹Á¥¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ34Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¿·¤·¤¤¥¯¥ë¡¼¥ºÁ¥¡ÖÈôÄ»?¡×¤Î½¢¹Ò¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÈôÄ»?¤Ï¡¢Á´Ä¹230¥á¡¼¥È¥ë¡¢Á´Éý29.8¥á¡¼¥È¥ë¡¢Áí¥È¥ó¿ô¤Ï52,265¥È¥ó¤È¡¢¹ñÆâºÇÂçµé¤Î¥¯¥ë¡¼¥ºÁ¥¤Ç¤¹¡£¾èµÒ¤ÎÄê°÷¤Ï740¿Í¤Ç¡¢381¼¼¤ÎµÒ¼¼¤¹¤Ù¤Æ¤Ë¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½¢¹Ò¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¾®µ×¹¾¾°Á¥