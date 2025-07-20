ÁíÌ³¾Ê¤Ï¡¢20Æü¤ËÅêÉ¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿Âè27²ó»²µÄ±¡Áªµó¤Î¸á¸å7»þÈ¾¸½ºß¤ÎÅêÉ¼Î¨¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÁíÌ³¾Ê¤Î½¸·×¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¸á¸å7»þÈ¾¸½ºß¤ÎÅêÉ¼Î¨¤Ï29.93¡ó¤Ç¡¢Á°²ó¤ò0.65¥Ý¥¤¥ó¥È²¼²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤­¤Î¤¦¤Þ¤Ç¤Î´üÆüÁ°ÅêÉ¼¤òºÑ¤Þ¤»¤¿Í­¸¢¼Ô¤¬25.12¡ó¤ÈÁ°²ó¤«¤é6.44¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÈÂç¤­¤¯¿­¤Ó¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ÇÁ´ÂÎ¤ÎÅêÉ¼Î¨¤ò¿ä·×¤¹¤ë¤È55.05¡ó¤È¤Ê¤ê¡¢19»þÈ¾¸½ºß¤Ç¤¹¤Ç¤Ë¡¢Á°²ó»²±¡Áª¤ÎºÇ½ªÅêÉ¼Î¨52.05¡ó¤ò¾å²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£