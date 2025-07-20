¡ÖÈà»áÌÜÀþ¤¹¤®¤ë¡×¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¸½Ìò¤ÎÅìµþÂç³Ø±¡À¸¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¿ÀÃ«ÌÀºÓ¤Î?¤°¤Ã¤¿¤ê?¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥Æ¥¹¥ÈÁ°¤Ê¤Î¤ÇÁá¤¯¿²¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Æ¥Ù¥Ã¥É¤Ç²£¤¿¤ï¤ë¼Ì¿¿¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÅê¹Æ¡£¥«¥á¥éÌÜÀþ¤Î°ìËç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡Ö¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â #Èà»áÌÜÀþ ¤¹¤®¤ë¡×¤È¤Ò¤È¸À¡£¡Ö#¥Æ¥¹¥È¤¬¤ó¤Ð¤ë¡×¡Ö#¤ª¤ä¤¹¤ß¡×¤Î¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤ò¤½¤¨¤¿¡£ÅìÂç1Ç¯»þ¡Ö¥ß¥¹ÅìÂç¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×¥°¥é¥ó¥×¥ê(¿ÀÃ«ÌÀºÓ¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à@asa_kamiya¤è¤ê)¤³