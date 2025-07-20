ÊÆ¹ñ¤Ë¾¡Íø¤·¡¢´î¤ÖÆüËÜ¡áÀéÍÕ¥Ý¡¼¥È¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤Î¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥ê¡¼¥°ÃË»ÒÀéÍÕÂç²ñºÇ½ªÆü¤Ï20Æü¡¢ÀéÍÕ¥Ý¡¼¥È¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç1¼¡¥ê¡¼¥°ºÇ½ªÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÆüËÜ¤ÏÊÆ¹ñ¤ò3¡½0¤Ç²¼¤·¤ÆÄÌ»»8¾¡4ÇÔ¤È¤·¡¢7°Ì°ÊÆâ¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ·è¾¡Âç²ñ¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£ÊÆ¹ñ¤Ï6¾¡6ÇÔ¡£ÆüËÜ¤Ï¥»¥Ã¥¿¡¼±ÊÏª¡Ê¹­ÅçT¡Ë¤¬¹ª¤ß¤ËÇÛµå¤·¡¢¹â¶¶Íõ¡Ê¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¡ËµÜ±º¡ÊÌ¾¸Å²°¡Ë¤òÃæ¿´¤ËÆÀÅÀ¤ò½Å¤Í¤¿¡£¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ï¥É¥¤¥Ä¤ò3¡½1¤ÇÂà¤±¡¢11¾¡1ÇÔ¤Ç½ª¤¨¤¿¡£¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó