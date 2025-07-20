»²µÄ±¡Áªµó¤Ï20Æü¸á¸å8»þ¤ËÅêÉ¼¤¬Äù¤áÀÚ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ Ç¯ÂåÊÌ¤Î»Ù»ýÎ¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢½Ð¸ýÄ´ºº¤Î·ë²Ì¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£¼«Ì±ÅÞ¤Î¸½¿¦¡¢¾¾»³À¯»Ê¤µ¤ó¡Ê66¡Ë¤Ï60Âå¡¢70Âå¤Î»Ù»ýÎ¨¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Î¸½¿¦¡¢ÌîÅÄ¹ñµÁ¤µ¤ó¡Ê67¡Ë¤â60Âå¡¢70Âå¤Î¿Í¤Î»Ù»ýÎ¨¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ »²À¯ÅÞ¤Î¿·¿Í¡¢ÃæÅÄÍ¥»Ò¤µ¤ó¡Ê35¡Ë¤Ï20Âå¡¢30Âå¤Î»Ù»ýÎ¨¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¿·¿Í¡¢Àî¸µ·ò°ì¤µ¤ó¡Ê45¡Ë¤â20Âå¡¢30Âå¤Î»Ù»ýÎ¨¤¬¹â