¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/07/20¡Û6¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦IVE¡Ê¥¢¥¤¥ô¡Ë¤Î¥¦¥©¥Ë¥ç¥ó¡ÊWONYOUNG¡Ë¤¬20Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£Èþ¤·¤¤¥¹¥¿¥¤¥ëºÝÎ©¤Ä°áÁõ»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¦¥©¥Ë¥ç¥ó¡¢À¤³¦Åª²»³Ú¥Õ¥§¥¹¤ÇÈþµÓÈäÏª¢¡¥¦¥©¥Ë¥ç¥ó¡¢¥¹¥¿¥¤¥ëºÝÎ©¤ÄÉñÂæÎ¢¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¸½ÃÏ»þ´Ö12Æü¤Ë¥É¥¤¥Ä¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥¢¥·¥å¥¿¥Ç¥£¥ª¥ó¡¦¥Ù¥ë¥ê¥ó¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿²»³Ú¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡Ö¥í¥é¥Ñ¥ë¡¼¥¶¡¦¥Ù¥ë¥ê¥ó¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿IVE¡£Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö2025 Lollapalo