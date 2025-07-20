¼¯»ùÅçÁªµó¶è¡Ê²þÁªÄê¿ô£±¡Ë¤Ç¤Ï¡¢Ìµ½êÂ°¿·¿Í¤ÎÈøÄÔÊþ¼Â¤µ¤ó¡Ê£´£´¡Ë¤¬¼«Ì±ÅÞÁ°µÄ°÷¤é¤òÇË¤ê¡¢½éÅöÁª¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¼¯»ùÅç»ÔÆâ¤Î»öÌ³½ê¤Ç¡Ö»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£Á°»²±¡µÄÄ¹¤Ç¼«Ì±ÅÞ¤Î½¨µ×»á¤Î»°½÷¤Ç¡¢Éã¤Î°úÂà¤ËÈ¼¤¦Æ±ÅÞ¸©Ï¢¤Î¸õÊä¼Ô¸øÊç¤ËÇÔ¤ì¡¢£±·î¤ËÌµ½êÂ°¤Ç½ÐÇÏ¤òÉ½ÌÀ¡£Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤«¤é¡Ö¸øÇ§ÊÂ¤ß¡×¤Î»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤¿¡£Éã¤ÎÌ¾Á°¤âÁ°ÌÌ¤Ë½Ð¤·¡¢¼«Ì±»Ù»ýÁØ¤â¼è¤ê¹þ¤ó¤À¡£