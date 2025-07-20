K¡¼1²¦¼Ô¤¬·ã¤·¤¤¥Õ¥¡¥¤¥È¤ò·«¤ê¹­¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¡×¤ÎÈæÎã¤ÏFNN¤ÎÍ½Â¬¤Ç¤Ï4µÄÀÊ³ÍÆÀ¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£µ×ÊÝÍ¥ÂÀ¤µ¤ó¤¬¤½¤³¤Ë³ê¤ê¹þ¤á¤ë¤«¡¢ÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£¡Ö¥Á¡¼¥à¤ß¤é¤¤¡×¤ÎÈæÎã¤Ï¡¢FNN¤ÎÍ½Â¬¤Ç¤Ï¡Ö1µÄÀÊ³ÍÆÀ¡×¤Ç¤¹¡£ÅÞ¼ó¤Î°ÂÌîµ®Çî¤µ¤ó¤ËÀè¤Û¤ÉÅöÁª³Î¼Â¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡£AI¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Çµ¯¶È²È¤Î°ÂÌî¤µ¤ó¤Ï¡¢µîÇ¯¤ÎÅÔÃÎ»öÁª¤Ë¤â½ÐÇÏ¤·¡¢¤ª¤è¤½15ËüÉ¼¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£»²À¯ÅÞ¤ÎÈæÎã¤Ï¡¢ÂçÌö¿Ê¤Ç¤¹¡£ÈæÎã¤Î³ÍÆÀÍ½Â¬µÄÀÊ¤Ï8¡£ÁªµóÄ¾Á°