¢£¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥ê¡¼¥°ÃË»ÒÍ½Áª¡¦Âè3½µÆüËÜ¥é¥¦¥ó¥ÉÆüËÜ3¡¼0¥¢¥á¥ê¥«¡Ê20Æü¡¢ÀéÍÕ¥Ý¡¼¥È¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë¡Ú°ìÍ÷¡Û¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë2025Ç¯ÅÙÆüËÜÂåÉ½Áª¼ê¡õ¡Ø¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÙÆüÄøÀ¤³¦¤ÎTOP18¥Á¡¼¥à¤¬½¸¤¦¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤ÎÍ½Áª¥é¥¦¥ó¥ÉºÇ½ªÀï¤Ç¡¢Á°²ó¶ä¥á¥À¥ë¤ÎÆüËÜÂåÉ½¡ÊÀ¤³¦¥é¥ó¥¯6°Ì¡Ë¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¡ÊÆ±5°Ì¡Ë¤Ë3¡¼0¡Ê25¡¼21¡¢25¡¼19¡¢25¡¼23¡Ë¤Ç¾¡Íø¤·¡¢·è¾¡¥é¥¦¥ó¥É¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£¥¹¥¿¥á¥ó¤Ï¼ç¾­¤ÎÀÐÀîÍ´´õ¡Ê29¡Ë¡¢¾®