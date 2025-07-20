7·î20ÆüÅê³«É¼¤Î»²±¡ÁªÊ¼¸ËÁªµó¶è¡Ê²þÁª¿ô3¡Ë¤Ç¡¢Ìµ½êÂ°¤Ç½ÐÇÏ¤·¤Æ¤¤¤¿¸µÊ¼¸Ë¸©ÌÀÀÐ»ÔÄ¹¤ÎÀôË¼Êæ»á¡Ê61¡Ë¤¬ÅöÁª³Î¼Â¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Àô»á¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤óÀ¯³¦¤«¤é°úÂà¤¹¤ë°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢»²±¡Áª¤Ø¤Î½ÐÇÏÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÁ°¸À¤òÅ±²ó¤¹¤ë¡£ ±ÊÅÄÄ®¡Ê¹ñ²ñµÄ°÷¡Ë¤ÏÀ¯¶É½Å»ë¡¢ÅÞÍøÅÞÎ¬¡¢»äÍø»äÍß¡£¤³¤ì¤Û¤É¹ñÌ±¤¬º¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤«¤é¡¢À¯¼£¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Ê¤¤¤È¡×¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÈÏ¢¹ç¤¬»Ù±ç¡¢ÃÎÌ¾ÅÙ¤â¼êÅÁ¤Ã¤Æ13¿Í¤¬½ÐÇÏ¤·¤¿·ã