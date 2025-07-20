¡ØÆü¡¹¤Ï²á¤®¤ì¤ÉÈÓ¤¦¤Þ¤·¡Ù¡Ê¤¢¤Ã¤È¡§¸¶°Æ¡¢Quro¡§Ì¡²è/KADOKAWA¡ËÂè2²ó¡ÚÁ´7²ó¡Û¡ÚÌ¡²è¡Û¡ØÆü¡¹¤Ï²á¤®¤ì¤ÉÈÓ¤¦¤Þ¤·¡Ù¤òÂè1²ó¤«¤éÆÉ¤à¤¤¤Ä¤«¤é¤«¿Í¤È´Ø¤ï¤ë¤Î¤¬¶ì¼ê¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÊªÀÅ¤«¤ÇÊ¿Ã³¤ÊÆü¡¹¤òÁ÷¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Âç³Ø1Ç¯À¸¤Î²Ï¹ç¤Þ¤³¡£ËèÆü¤òÃ¸¡¹¤È²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ëÈà½÷¤¬Í£°ì¿´¤òÌö¤é¤»¤ë¤Î¤Ï¡¢ÎÁÍý¤¹¤ë¤³¤È¤È¿©¤Ù¤ë¤³¤È¡ª ¤½¤ó¤Ê¤Þ¤³¤¬Âç³Ø¤Ç¾®³ØÀ¸»þÂå¤ÎÍ§Ã£¤ÈºÆ²ñ¤·¡¢¡È¿©Ê¸²½¸¦µæÉô¡É¤È¤¤¤¦¥µ¡¼¥¯¥ë¤ÎÀßÎ©¤Ë´«Í¶¤µ¤ì¤ë¡£¤Æ¤Ã¤­