¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥° ºå¿À2¡Ý1µð¿Í¡Ê20Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ëµð¿Í¤¬ºå¿À¤ËÀÜÀï¤ÇÇÔ¤ì4Ï¢ÇÔ¡£º£µ¨¤ÎÂÐºå¿À¤ÎÉé¤±±Û¤·¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£µð¿Í¤Ï2²ó¡¢ÀèÈ¯¤ÎÀÖÀ±Í¥»ÖÅê¼ê¤¬¾®È¨ÎµÊ¿Áª¼ê¤Ë¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÍá¤ÓÀèÀ©ÅÀ¤òµö¤¹¤È¡¢4²ó¤Ë¤Ïµ¾À·¥Õ¥é¥¤¤Ç2ÅÀÌÜ¤òÃ¥¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£ÂÇÀþ¤Ï3²ó¤Ëºå¿ÀÀèÈ¯¤Î¥Ç¥å¥×¥é¥ó¥Æ¥£¥¨Åê¼ê¤«¤é3¤Ä¤Î¥Õ¥©¥¢¥Ü¡¼¥ë¤Ç1¥¢¥¦¥ÈËþÎÝ¤È¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢ÁýÅÄÎ¦Áª¼ê¤¬¥é¥¤¥È¥Õ¥é¥¤¡¢Â³¤¯¹Ó´¬ÍªÁª¼ê¤¬»°¿¶¤ÇÆÀÅÀ¤¬Ã¥¤¨¤º¡£4²ó¤Ï1¥¢¥¦¥ÈËþÎÝ