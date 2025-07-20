º£µ¨2ÇÔÌÜ¤òµÊ¤·¤¿¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍ­(C)Getty Images¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Î¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍ­¤¬¸½ÃÏ»þ´Ö7·î19Æü¡¢Å¨ÃÏ¤Î¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥ºÀï¤ËÀèÈ¯¤·¤¿¡£º£µ¨¼«¿ÈºÇÄ¹¤Î5²ó¤òÅê¤²¡¢5°ÂÂÇ3¼ºÅÀ¡£¥Æ¥ó¥Ý¤è¤¯69µå¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿¤¬¡¢¼óÇ¾¿Ø¤Ï6²ó¤«¤é2ÈÖ¼ê¤Ë¾¾°æÍµ¼ù¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Ï2-4¤ÇÇÔ¤ì¡¢¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤Ï2ÇÔÌÜ¡£º£µ¨½éÇòÀ±¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÆüÊÆÄÌ»»¾¡Íø¿ôÃ±ÆÈ¥È¥Ã¥×¤È¤Ê¤ë204¾¡ÌÜ¤Ï¡¢¤Þ¤¿¤â¤ªÍÂ¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÚÆ°²è¡Û¸«¤è¡ª¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍ­¤Î¥­¥ìÌ£È´·²¡Ö¥¨¥°¥¤