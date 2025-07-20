¥¹¥Ú¥¤¥ó1Éô¤Î¥Þ¥¸¥ç¥ë¥«¤Ï¡¢º£²Æ¤³¤³¤Þ¤Ç¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤«¤éMF¥Ñ¥Ö¥í¡¦¥È¡¼¥ì¡¢¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤«¤éGK¥ë¡¼¥«¥¹¡¦¥Ù¥ë¥°¥¹¥È¥í¡¼¥à¤Î2¿Í¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÀèÆü¤Ë¤Ï2¿Í¤ÎÆþÃÄ²ñ¸«¤ò¥»¥Ã¥È¤Ç¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¤Î¤¬2¿Í¤Î¿ÈÄ¹º¹¤À¡£¤½¤ì¤â¤½¤Î¤Ï¤º¡¢173cm¤ÎMF¥È¡¼¥ì¤ËÂÐ¤·¡¢¥Ù¥ë¥°¥¹¥È¥í¡¼¥à¤Ï205cm¤â¤Î¥µ¥¤¥º¤ò¸Ø¤ë¡£¼Â¤Ë30cm°Ê¾å¤Îº¹¤¬¤¢¤ê¡¢2¿Í¤¬ÊÂ¤Ö¤È¤Þ¤ë¤ÇÂç¿Í¤È»Ò¶¡¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¡£¸½ºß¤Î¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¤Ç¤Ï¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼