¥«¥Ö¥¹¡¦º£±Ê¾ºÂÀÅê¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤È¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¡¦µÈÅÄÀµ¾°³°Ìî¼ê¡Ê£³£²¡Ë¤Î?»øÂÐ·è?¤Ïº£±Ê¤Ë·³ÇÛ¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡££±£¹Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£°Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¥·¥«¥´¤Ç¤Î¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹Àï¤ËÀèÈ¯¤·¤¿º£±Ê¤Ï¡Ö£·ÈÖ¡¦£Ä£È¡×¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿µÈÅÄ¤È£³ÅÙÂÐÀï¤·£²°ÂÂÇ¤òµö¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Í×½ê¤òÄù¤á¤¿¡££·²ó£¹£¶µå£µ°ÂÂÇ£µÃ¥»°¿¶£±»ÍµåÌµ¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¤Ç£¶¡½£°¤Ç£·¾¡ÌÜ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£º¸ÏÓ¤Ï¡ÖÂç³Ø¡¢¥×¥í¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤È£³¤Ä¤Î°ã¤¦¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Ç¡¢£³¤Ä¤Î°ã¤¦¥æ¥Ë¥Û