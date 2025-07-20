²Î¼ê¤ÎÉÍºê¤¢¤æ¤ß¡Ê46¡Ë¤¬Â¿Ë»¤ÊÃæ¤Ç¸«¤»¤¿Êì¿Æ¤È¤·¤Æ¤Î»Ñ¤Ë¡¢Â¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú±ÇÁü¡ÛÉÍºê¤¢¤æ¤ß¤È2¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥È2019Ç¯¤ËÂè1»Ò¤ò½Ð»º¤·¡¢2021Ç¯¤ËÂè2»Ò½Ð»º¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ëÉÍºê¡£Instagram¤Ç¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¤ÎÆü¾ï¤ò¤¿¤Ó¤¿¤ÓÈ¯¿®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤Ï¤á¤Á¤ã¤­¤ì¤¤¤Ë¤æ¤Ã¤¯¤ê¿©¤Ù¤ë¡×¡ÖÄï¤Ï¤È¤ê¤¢¤¨¤º¿§¡¹¤´¤Á¤ãº®¤¼¤Ë¤·¤Æ¿©¤Ù¤ë¡×¤È¡¢¤½¤Î°ã¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¿©»öÃæ¤ÎÍÍ»Ò¤ä¡¢ÃåÊª»Ñ¤Î¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã