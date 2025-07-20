Ã»¤á¤Î¥¹¥«¡¼¥È¤«¤éºÙ¤¤µÓ¤ò¥¹¥é¥ê½÷Í¥¤Î¾¾ËÜ¤Þ¤ê¤«(40)¤¬¡¢½÷»Ò¹âÀ¸¤Î¥»¡¼¥é¡¼Éþ»Ñ¤ò¸ø³«¤·¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤ò¶Ã¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê³Ú¤·¤ó¤¸¤ã¤Ã¤¿¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤Ä¤Å¤ê¡¢È¾¤½¤Ç¤Î²Æ¤ÎÀ©Éþ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£Ã»¤á¤Î¥¹¥«¡¼¥È¤«¤éºÙ¤¤µÓ¤ò¥¹¥é¥ê¤È¿­¤Ð¤·¡¢¥¹¥ê¥à¤ÊÈ´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤òºÝÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¤ë¡£ÊüÁ÷Ãæ¤Î¼ç±é¥É¥é¥Þ¡ÖÃ¥¤¤°¦¡¢¿¿²Æ¡×(¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü)¤Ç±é¤¸¤¿¹â¹»À¸Ìò¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤ÀJK¤¤¤±¤Þ¤¹¤Í¡×