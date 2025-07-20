¡ÚSoftBank CUP 2025¡ÛÆüËÜÂåÉ½ 69¡Ý64 ¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯ÂåÉ½¡Ê7·î19Æü¡¿LaLa arena TOKYO-BAY¡Ë¡Ú±ÇÁü¡Û¶â¶áÎ÷¤¬¥É¥ä¤ë¢ªÉÙ³ßÍ¦¼ù¤¬ËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¡ÈÀéÍÕ¥¸¥§¥Ã¥Ä¡É¤¬ÌÜÇò²¡¤·¤Î»î¹ç¤À¤Ã¤¿¡£Èà¤é¤¬ËÜµòÃÏ¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤¹¤ëLaLa arena TOKYO-BAY¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÂåÉ½Àï¤Ç¡¢¶â¶áÎ÷¤¬ÆÀ°Õ¤Î¥¹¥ê¡¼¥Ý¥¤¥ó¥È¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¤ë¤È¡¢¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç´ÑÀï¤·¤Æ¤¤¤¿¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉÉÙ³ßÍ¦¼ù¤Ë¤â¾Ð´é¤¬¤³¤Ü¤ì¤¿¡£¥¢¥«¥Ä¥­¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ê¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÆüËÜÂåÉ½¡Ë¤Ï7·î19Æü¡¢S