オンライン詐欺に引っかからないようにする一般的なアドバイスとして、「アドレスバーを見て公式サイトかどうか確認しましょう」ということがよく言われます。ところが、こうした検証方法でも回避しきれない、「公式サイトなのに偽の電話番号を表示する」という詐欺が行われていることが調査により明らかになりました。Scammers hijack websites of Bank of America, Netflix, Microsoft, and more to insert fake phone number |