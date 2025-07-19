Âè16²ó¡Ê7·î19ÆüÊüÁ÷¡Ë¤Î¡È¿ä¤·¡É¶ùÅÄÀî²Ö²ÐÂç²ñËèÇ¯Ìó100Ëü¿Í¤¬Ë¬¤ì¤ë¶ùÅÄÀî²Ö²ÐÂç²ñ¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ã¤Æ¡©¿ä¤·¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡È¤ª¤·¤Ä¤¸¤µ¤ó¡É¤Ï¡¢ËèÇ¯À¸Ãæ·Ñ¤µ¤ì¤ë²Ö²ÐÂç²ñ¤ÎÈÖÁÈ¤Ë¤â½Ð±é¤·¤Æ¤­¤¿ÅìMAX¤³¤ÈÅìµ®Çî¤È¡¢¼Â²È¤¬²Ö²Ð²ñ¾ì¶á¤¯¤ÎÃÏ¸µÌ±¤Ç¸½ºß¤â·ê¾ì¤Ë½»¤à¿ä¤·Îò£³£°Ç¯¤Î¹â¶¶¤µ¤ó¤¬Ã´Åö¡£Åì¤Ï1978Ç¯¤ÎÂè1²óÂç²ñ¤«¤éËèÇ¯·ç¤«¤µ¤ºÃÏ¸µ¤Ç¸«¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢¿ä¤·Îò48Ç¯¤Ê¤Î¤À¤È¤«¡£¶ùÅÄÀî²Ö²ÐÂç²ñ¤Ï¡¢¡ØÁ´¹ñ¤Î²Ö²ÐÂç