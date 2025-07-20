ソニーミュージックとJYPエンターテインメントの共同プロジェクト「Nizi Project Season2」から誕生した7人組ボーイズグループ「NEXZ（ネクスジ）」が19日、グループ初の全国ツアー「NEXZ LIVE TOUR 2025“One Bite”」日本武道館2日目公演を開催した。平均年齢18・4歳。昨年デビューのフレッシュな7人ながら、冒頭からクールで重厚感ある世界観に引き込んだ。巨大な鎖と南京錠のモニュメントが登場し、新曲「One Bite」を披露。