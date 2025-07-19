BE:FIRST / Sailing -from BE:FIRST DOME TOUR 2024-2025 ¡È2:BE¡É-¥µ¥à¥Í¥¤¥ë £·¿ÍÁÈ¥À¥ó¥¹&¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×BE:FIRST¤¬7·î19Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿TBS·Ï¡Ö²»³Ú¤ÎÆü 2025¡×¤ÇÈäÏª¤·¤¿TV¥¢¥Ë¥á¡ÖSPECIAL EDITED VERSION ¡ØONE PIECE¡Ù µû¿ÍÅçÊÔ¡×¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¼çÂê²Î¤Î¡ÖSailing¡×¤Î¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤òYouTube¤Ç¸ø³«¤·¤¿¡£¡ÚÆ°²è¡Û¸ø³«¤µ¤ì¤¿BE:FIRST¡ÖSailing¡×¥é¥¤¥Ö±ÇÁüTV¥¢¥Ë¥á¡ÖSPECIAL EDITED VERSION¡ØONE PIECE¡Ùµû¿Í