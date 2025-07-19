ＴＢＳの安住紳一郎アナウンサーが１９日のＴＢＳ系「新・情報７ｄａｙｓニュースキャスター」（土曜・後１０時）に総合司会として生出演。８時間生放送の大型音楽特番「音楽の日２０２５」（午後２時〜午後９時５６分）の総合司会を務めた直後の“ハシゴ出演”で気合いを見せた。番組冒頭、ともに司会を務める脚本家の三谷幸喜氏に黙って肩をポンポンされ、拍手されたが「せーの、こんばんは」と通常通り進行。「『音楽の日