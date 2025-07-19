台風第6号(ウィパー)2025年07月19日21時40分発表 【写真を見る】【台風情報】台風6号今後の進路と勢力をデータで詳しく最大瞬間風速40メートル予想も日本への影響は限定的か気象庁発表 19日21時の実況種別    台風大きさ    -強さ    -存在地域    南シナ海中心位置    北緯21度20分 (21.3度)東経117度35分 (117.6度)進行